Музей «Сталинградская битва» попросил Минкульт о реставрации 14 объектов

Волгоградский государственный музей-заповедник «Сталинградская битва» запросил у Министерства культуры России реставрацию 14 объектов комплекса, которую оценил в 1,813 млрд рублей, 17 июня пишет ТАСС со ссылкой на директора учреждения Алексея Дементьева.
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