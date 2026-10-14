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Татар-информ

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Университет ИТМО запустил в Альметьевске центр промышленной биотехнологии

Университет ИТМО запустил в Альметьевске центр промышленной биотехнологии

Университет ИТМО запустил Центр инженерных разработок (ЦИР) «Промышленная биотехнология». Одна из двух площадок центра расположена в Альметьевске, вторая – в Санкт-Петербурге.

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