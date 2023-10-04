Юрий Кот Сломали главный символ христианства и победы над смертью, как всегда, запросто, не учитывая трагических уроков истории.
В Степанакерте уничтожен христианский крест
Комментарии
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jh
jamal haciyev
вы такая умная что все народы разместили на своей карте!!!! Не надо не кого защишать !!! Занимайтесь своей кухней если она у вас есть
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4 час.
Maxim Yushkin
👍 " И впредь Азербайджану верить нельзя ...". Армении тоже- "НИ НА ГРОШЬ"! Вечно "в рай на чужом горбу въехать" норовят.🤬
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3 час.
Владимир Петров
Это в 2014-м крест спилила Ирина Шевченко... Жива-здорова. Кто победил - того и символы стоят. Придёт пора - минареты полетят.
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3 час.
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