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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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В Степанакерте уничтожен христианский крест

В Степанакерте уничтожен христианский крест

Юрий Кот Сломали главный символ христианства и победы над смертью, как всегда, запросто, не учитывая трагических уроков истории.

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Комментарии
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jh
jamal haciyev
вы такая умная что все народы разместили на своей карте!!!!  Не надо не кого защишать !!!  Занимайтесь своей кухней если она у вас есть
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4 час.
Maxim Yushkin
👍 &quot; И впредь Азербайджану верить нельзя ...&quot;. Армении тоже- &quot;НИ НА ГРОШЬ&quot;! Вечно &quot;в рай на чужом горбу въехать&quot; норовят.🤬
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3 час.
Владимир Петров
Это в 2014-м крест спилила Ирина Шевченко... Жива-здорова. Кто победил - того и символы стоят. Придёт пора - минареты полетят.
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3 час.

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