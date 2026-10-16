Средняя цена продаж достигла 7000 юаней, около 30% покупателей перешли с Apple По данным китайского инсайдера Digital ChatStation, поставки широкоформатных смартфонов Huawei превысили 710 000 устройств, а средняя цена продажи составила около 7000 юаней.
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