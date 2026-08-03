Vogue выделил сетчатое нижнее белье как главный тренд 2026 года

Редакторы журнала Vogue определили сетчатое нижнее белье как самый модный тренд 2026 года. Анализ был проведён на основе показов международной ассоциации Lingerie Francaise, объединяющей ведущие французские марки белья.
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