Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 619 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Фердман
    А ЧЕГО УДИВЛЯТЬСЯ - это результат очевидного явного перекоса размера заработных плат из которого они финансируются. В...Пир во время СВО....
  • tsan tsan
    Слабость власти видишь в том, что тебе подобных жидобандеровских троллей не затыкают ?Танцующие национа...
  • Владимир Фердман
    Когда власть слабеет все говно вылезает наружу и она в нем захлебываетсяТанцующие национа...

Не поздно ли скорбеть, Одесса?

Не поздно ли скорбеть, Одесса?

Политнавигатор …у них опять праздник. Они публикуют в соцсетях фото рабочей тетради по русскому языку, которую вместе с осколками «мирной» жизни вынесло взрывом из разрушенной школы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Вечная память погибшим!&quot;. В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕВИННО УБИЕННЫМ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ КИЕВСКИМИ НАЦИСТАМИ В ОДЕССКОМ ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ.
Ответить
53 мин.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то все стратегические объекты должны были  быть уничтожены в первые дни войны. Возможно кто-то их бережёт ,какой ни будь засланный казачек. Трудно согласиться с подходом   и отношением наших к проведению СВО.МНОГО ВОПРОСОВ.
Ответить
47 мин.
Александр
СОГЛАСЕН
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх