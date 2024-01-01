Не поздно ли скорбеть, Одесса?

"Вечная память погибшим!". В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕВИННО УБИЕННЫМ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ КИЕВСКИМИ НАЦИСТАМИ В ОДЕССКОМ ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ.

ИО

Игорь Овчаренко

Вообще то все стратегические объекты должны были быть уничтожены в первые дни войны. Возможно кто-то их бережёт ,какой ни будь засланный казачек. Трудно согласиться с подходом и отношением наших к проведению СВО.МНОГО ВОПРОСОВ.