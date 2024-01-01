Политнавигатор …у них опять праздник. Они публикуют в соцсетях фото рабочей тетради по русскому языку, которую вместе с осколками «мирной» жизни вынесло взрывом из разрушенной школы.
Не поздно ли скорбеть, Одесса?
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Вечная память погибшим!". В ТОМ ЧИСЛЕ И НЕВИННО УБИЕННЫМ МИРНЫХ ЛЮДЕЙ КИЕВСКИМИ НАЦИСТАМИ В ОДЕССКОМ ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ.
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53 мин.
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то все стратегические объекты должны были быть уничтожены в первые дни войны. Возможно кто-то их бережёт ,какой ни будь засланный казачек. Трудно согласиться с подходом и отношением наших к проведению СВО.МНОГО ВОПРОСОВ.
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47 мин.
Александр
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23 мин.
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