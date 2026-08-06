Politico: США вернули Киеву полноценный доступ к разведывательным данным Обмен разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной достиг прежнего вы.
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Politico: США вернули Киеву полноценный доступ к разведывательным данным Обмен разведывательной информацией между Соединёнными Штатами и Украиной достиг прежнего вы.
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