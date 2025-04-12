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Европейский газовый парадокс: установившиеся в ЕС низкие цены на сырье вредят ПХГ

Европейский газовый парадокс: установившиеся в ЕС низкие цены на сырье вредят ПХГ

На фоне такого потрясения как торговая война с давним партнером, Соединенными Штатами, в Европе не заметили одной хорошей новости – цены на газ опустились до минимума и держатся на низком уровне довольно долго.

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