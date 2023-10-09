Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть Наталья МарковаЦены на нефть выросли более чем на 4 доллара за баррель в начале торговой сессии в Азии 9 октября из-за драматических военных столкновений между израильскими и хамасовскими силами, произошедших в выходные.