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Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть

Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть Наталья МарковаЦены на нефть выросли более чем на 4 доллара за баррель в начале торговой сессии в Азии 9 октября из-за драматических военных столкновений между израильскими и хамасовскими силами, произошедших в выходные.

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