Обострение конфликта на Ближнем Востоке привело к скачку цен на нефть Наталья МарковаЦены на нефть выросли более чем на 4 доллара за баррель в начале торговой сессии в Азии 9 октября из-за драматических военных столкновений между израильскими и хамасовскими силами, произошедших в выходные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии