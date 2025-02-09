Жители ХМАО отказываются от продажи квартир в пользу аренды

Жители Югры стали отказываться от продажи квартир на вторичном рынке. За прошлый год объем жилья в сегменте сократился, поскольку собственники активно снимали объекты с продажи, выставляя их на аренду, рассказали URA.
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