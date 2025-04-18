Если не коллапс, то что это. На улицах в центре Петербурга колоссальные пробки. Многие дороги в бордовой зоне - то есть авто почти не двигаются.
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Если не коллапс, то что это. На улицах в центре Петербурга колоссальные пробки. Многие дороги в бордовой зоне - то есть авто почти не двигаются.