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На борту судна, захваченного иранскими спецназовцами, оказались русские

На борту судна, захваченного иранскими спецназовцами, оказались русские

Точное количество граждан России пока неизвестно.На захваченном коммерческом контейнеровозе MSC ARIES иранскими спецназовцами, находящегося под португальским флагом, среди членов экипажа находятся граждане России.

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Михаил Васильев
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