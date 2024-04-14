На борту судна, захваченного иранскими спецназовцами, оказались русские

Точное количество граждан России пока неизвестно.На захваченном коммерческом контейнеровозе MSC ARIES иранскими спецназовцами, находящегося под португальским флагом, среди членов экипажа находятся граждане России.
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