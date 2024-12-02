В Карелии скоропостижно скончался начальник караула пожарной части

О смерти коллеги сообщают его коллеги из Отряда противопожарной службы по Пряжинскому району. — С прискорбием сообщаем, что сегодня, 1 декабря 2024 года, скоропостижно скончался начальник караула ПЧ-48 поселка Пряжа Фёдоров Юрий Николаевич, — говорится в сообщении.