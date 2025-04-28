Как разглядеть в начинающем художнике большую величину в будущем

В 2017 году новоиспеченный галерист, а по совместительству и коллекционер, в прошлом специалист в коммуникациях Сергей Гущин в рамках одного из первых проектов галереи Fragment показывал красноярского художника Алексея Мартинса.
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