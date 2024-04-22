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  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
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    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«По-своему счастливы. Я попала к маме в руки в 15 лет», — Орбакайте заявила, чего ей не хватало в детстве

«По-своему счастливы. Я попала к маме в руки в 15 лет», — Орбакайте заявила, чего ей не хватало в детстве

Алла Пугачева — это женщина, которая сумела совместить материнство и блестящую карьеру. Высот, которых добилась она, не могут добиться 95% шоу-бизнеса, поэтому неудивительно то, что в детстве она Кристины Орбакайте она практически не проводила время с дочкой.

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