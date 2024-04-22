«По-своему счастливы. Я попала к маме в руки в 15 лет», — Орбакайте заявила, чего ей не хватало в детстве

Алла Пугачева — это женщина, которая сумела совместить материнство и блестящую карьеру. Высот, которых добилась она, не могут добиться 95% шоу-бизнеса, поэтому неудивительно то, что в детстве она Кристины Орбакайте она практически не проводила время с дочкой.
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