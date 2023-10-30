Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Л Леонид - Люди, которые ненавидят евреев это антисемиты,отбросы общества, их все должны презирать и ненавидеть, а вот симитов, убивающих палестинских детей все должны любить и превозносить, так?

Сергей ну так значит умеют работать, а не красные линии малевать.....