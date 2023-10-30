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Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Политнавигатор Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

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Комментарии
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Л
Леонид -
Люди, которые ненавидят евреев это антисемиты,отбросы общества, их все должны презирать и ненавидеть, а вот симитов, убивающих палестинских детей все должны любить и превозносить, так?
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2 д.
Сергей
ну так значит умеют работать, а не красные линии малевать.....
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2 д.
Владимир Хорошев
То, что произошло в Дагестане - безусловно наносит имиджевый урон нашей стране, нашей России! И всё это - следствие недостаточно эффективной работы спецслужб. Сбор толпы дагестанцев-антисемитов показали, что ФСБ в Дагестане - слабо работает. И в целом ФСБ России тоже не слишком эффективно работает, позволяя таким упырям, всем этим чубайсам-пономарёвым спокойно линять за бугор...  Владимир Хорошев.
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1 д.

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