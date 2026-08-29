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Xiaomi готовит ещё один смартфон с батареей 10 000 мАч. Он получит Snapdragon 8 Elite и 100-ваттную зарядку

Xiaomi готовит ещё один смартфон с батареей 10 000 мАч. Он получит Snapdragon 8 Elite и 100-ваттную зарядку

У компании уже есть Redmi Note 17 Pro Max с батареей 10 000 мАч Xiaomi тестирует новый смартфон Redmi с аккумулятором емкостью 10 000 мА·ч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

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