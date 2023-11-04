Неуловимый леопард попал в объектив знаменитого фотографа

Сергей Горшков сделал уникальный кадр в нацпарке «Земля леопарда». Редкого дальневосточного леопарда запечатлел один из самых известных в мире фотографов дикой природы Сергей Горшков — об этом Russian Traveler рассказали в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (Приморский край).