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Газета.ру

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Бессент о визите Силуанова: для урегулирования конфликта нужно взаимодействие

Бессент о визите Силуанова: для урегулирования конфликта нужно взаимодействие

Российско-украинский конфликт не может быть разрешен без взаимодействия сторон. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос об участии главы Минфина РФ Антона Силуанова в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20) в Северной Каролине, передает РИА Новости.

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