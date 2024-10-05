Избиратели могут запросить голосование с помощью переносной урны

Центральная избирательная комиссия сообщает, что с 7 октября 2024 года можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в рамках республиканского конституционного референдума и выборов президента Республики Молдова 20 октября 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии