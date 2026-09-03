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Врач предупредил об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

Врач предупредил об опасности сочетания яиц с несколькими продуктами

Врач-гастроэнтеролог Александр Приказчиков предупредил о том, что яйца могут нанести вред здоровью при употреблении с определёнными продуктами .

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