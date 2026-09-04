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Дрон ударил в кабинет главы СБУ в самом центре Киева

Дрон ударил в кабинет главы СБУ в самом центре Киева

В Киеве беспилотник атаковал здание СБУ, утверждают украинские паблики. По словам Владимира Зеленского, дрон залетел прямо в кабинет главы ведомства Александра Поклада.

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