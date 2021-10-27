Обвинения в воровстве и невыплата зарплаты: томички о своем опыте работы в цветочном «Flora Market»

Хамство, неофициальное трудоустройство, невыплаченные деньги и даже преследование — томичка Майя рассказала о своем негативном опыте работы в цветочном магазине «Flora Market».
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