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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В МОК заявили, что пока не будет вручать российским спортсменам перешедшие им олимпийские медали

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на данный момент не планируют вручать награды, которые должны перейти россиянам после пересмотра результатов соревнований.

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