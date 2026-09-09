Показаны кадры уничтожения 40 дронов-ждунов на дороге у Доброполья

В Сети опубликованы видеокадры уничтожения 40 дронов-ждунов ВСУ на дороге в окрестностях Доброполья. Подчеркивается, что засаду вскрыли инженеры группировки войск «Центр» при разминировании транспортной артерии.
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