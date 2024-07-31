Потонувший корабль Абросимова дал повторную течь: капиталы искать в офшорах?

В арбитражах Петербурга и Ленобласти на сегодня слушается целая пачка исков к членам семьи бывшего бизнес-омбудсмена Абросимова и речь идёт о займах, которые вызвали многочисленные вопросы у надзорных инстанций.
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