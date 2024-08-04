Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности

Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности

Вера Запада в победу Украины угасла, пишет Die Welt. О мрачном будущем страны не говорят публично, чтобы не лишить мотивации солдат ВСУ.

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