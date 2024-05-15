Какой церковный праздник отмечают православные христиане 16 мая 2024 года: Мавра Рассадница или Зеленые щи Полина АвдотьеваПриходящиеся на четверг, 16 мая 2024 года, православные верующие из Российской Федерации и других стран мира отмечают древний церковный праздник Мавра Рассадница, также известный как Молочница или Зеленые щи.
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