Зеленский за руку привел войну – бывший соратник диктатора

ЛК

Любовь Кузьмина

Ничего нового он не открыл. Дело вовсе не в Зеленском, просто Запад подобрал подходящую кандидатуру на провоцирование России. Зеленскому безразлична Украина и ее народ. Более того, он ненавидит этот народ и делает все, чтобы по максимуму уменьшить население Украины. Население Украины не нужно Западу, освободить от населения и взять эти территории в свое использование. Заселить народом из США, а хохлов отправить куда подальше или по максимуму ликвидировать.Убрать этот никчемный народ и достичь целей полного завладения этой богатой территории. Вот Россия мешает пока, в достижении этой цели, ну очень мешает.Но и Россия же и помогает убирать этот никчемный и любящий халяву народец.