Ответственность за войну несет Владимир Зеленский, который построил свою политику на провоцировании России.
Зеленский за руку привел войну – бывший соратник диктатора
Комментарии
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ЛК
Любовь Кузьмина
Ничего нового он не открыл. Дело вовсе не в Зеленском, просто Запад подобрал подходящую кандидатуру на провоцирование России. Зеленскому безразлична Украина и ее народ. Более того, он ненавидит этот народ и делает все, чтобы по максимуму уменьшить население Украины. Население Украины не нужно Западу, освободить от населения и взять эти территории в свое использование. Заселить народом из США, а хохлов отправить куда подальше или по максимуму ликвидировать.Убрать этот никчемный народ и достичь целей полного завладения этой богатой территории. Вот Россия мешает пока, в достижении этой цели, ну очень мешает.Но и Россия же и помогает убирать этот никчемный и любящий халяву народец.
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16 час.
Людмила Петрухина
Опомнился беглый депутат.
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13 час.
владимир рябченко
Зе петрушка... а вот на чьей рукавичке????
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13 час.
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