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Евгений Сатановский. 80 лет Победы, Трамп и войны, войны, войны

Евгений Сатановский. 80 лет Победы, Трамп и войны, войны, войны

Майские праздники прошли своим чередом, отметили и 80-ую годовщину Победы. Правда годовщина необычная, боевая.

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