В последнее время страны Запада не устают грозить своими планами по конфискации активов России. Китайские журналисты увидели, что в то время, пока США и их союзники продолжают болтать, Путин уже начал действовать.
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