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В КНР отреагировали на Указ из Кремля №113: «Путин преподал урок Пекину»

В последнее время страны Запада не устают грозить своими планами по конфискации активов России. Китайские журналисты увидели, что в то время, пока США и их союзники продолжают болтать,  Путин уже начал действовать.

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Игорь Петров
Учатся на наших ошибках...
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