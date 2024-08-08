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    Долго ждать придется. Население приграничное вооружите, оно само разгонит этих собак.«Попали в котел»:...

Россияне борются за медали в каноэ: 13-й день Олимпиады. LIVE

Россияне борются за медали в каноэ: 13-й день Олимпиады. LIVE

Россияне борются за медали в каноэ: 13-й день Олимпиады. LIVE close 100% В очередной соревновательный день парижской Олимпиады у России есть шансы побороться за медали — Олеся Ромасенко будет выступать в состязании каноисток на дистанции 200 м.

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