Россияне борются за медали в каноэ: 13-й день Олимпиады. LIVE close 100% В очередной соревновательный день парижской Олимпиады у России есть шансы побороться за медали — Олеся Ромасенко будет выступать в состязании каноисток на дистанции 200 м.
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