В Казахстане открестились от версии со взрывом на борту упавшего самолета

Версия о взрыве кислородного баллона на борту самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL, разбившегося под Актау, была обнародована со слов руководителя полетов Ростова, заявило министерство транспорта Казахстана 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.
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