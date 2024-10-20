Шестеркин отразил 34 из 35 бросков «Торонто» и стал 1-й звездой матча. У него 3 победы в 4 играх при 93,5% сэйвов и КН 1,97

Вратарь «Рейнджерс» принял участие в матче с «Мэйпл Лифс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем сезоне у 28-летнего россиянина стало 3 победы в 4 играх при 93,5% сэйвов и коэффициенте надежности 1,97.
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