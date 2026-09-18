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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ловчев о том, что не возглавил «Спартак»: «Семак 6 раз подряд выиграл РПЛ, а сейчас только ленивый его не фигачит. Это все сиюминутно»

Экс-защитник « Спартака »  Евгений Ловчев  порассуждал о тренерской карьере. – Не задумывались: если бы стали тренером «Спартака», может, и судьба сложилась бы иначе? – А у меня хорошо сложилась судьба.

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