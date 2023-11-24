История короны на гербе Симферопольского района, вопрос села Родниково и судьба аварийных пляжей Николаевки: интервью Дениса Кратюка

Откуда взялась корона на гербе района, почему при одних из лучших показателях развития он проигрывает в налогах, оставаясь дотационным, и по какой причине количество сельских поселений здесь может резко уменьшиться, мы узнали у главы администрации Симферопольского района Дениса Кратюка.