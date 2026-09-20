Александр Цыбульский: лесная отрасль — важнейшая часть экономики региона

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поблагодарил лесоводов, рабочих и инженеров отрасли за вклад в развитие региона и внедрение современных технологий.
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