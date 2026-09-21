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Reuters: в конце года Европе грозит дефицит авиатоплива

Reuters: в конце года Европе грозит дефицит авиатоплива

В четвертом квартале дефицит авиационного топлива в Европе может составить 510 тыс. баррелей в сутки.

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