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Тайная доктрина

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Против украинских FPV-дронов на оптоволокне средства РЭБ будут бесполезны: нужны дробовики – много

Против украинских FPV-дронов на оптоволокне средства РЭБ будут бесполезны: нужны дробовики – много Смерть на оптоволокне Несмотря на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), FPV-дроны по-прежнему остаются одним наиболее эффективных средств поражения в ходе боевых действий, ведущихся в рамках российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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