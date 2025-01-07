Против украинских FPV-дронов на оптоволокне средства РЭБ будут бесполезны: нужны дробовики – много Смерть на оптоволокне Несмотря на развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), FPV-дроны по-прежнему остаются одним наиболее эффективных средств поражения в ходе боевых действий, ведущихся в рамках российской специальной военной операции (СВО) на Украине.