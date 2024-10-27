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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «В «Ф-1» заходят на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?»

Руководитель «Ред Булл» убежден, что в «Ф-1» нужно прояснить ситуацию с правилами борьбы, после того как Макс Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд на Гран-при Мехико и финишировал шестым.

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