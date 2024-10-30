 Препараты, снижающие уровень глюкозы, не упомянутые в инструкции, могут представлять опасность для пациентов с сахарным диабетом 1 типа

Группа исследователей из Школы общественного здравоохранения Роллинза Университета Эмори (Emory University Rollins School of Public Health) в Атланте предупреждает о потенциальных рисках при назначении сахароснижающих препаратов без рецепта людям с сахарным диабетом 1 типа (СД1).
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