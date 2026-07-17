Китай столкнулся с неожиданным последствием массового перехода на электромобили. Новые модели становятся все крупнее: шесть из десяти машин, выпущенных в первом полугодии 2026 года, имеют длину более пяти метров.
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