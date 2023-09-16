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Едьте, едьте предатели, вас там ждут ободрать как липку...С Украиной уже такое было:

Едьте, едьте предатели, вас там ждут ободрать как липку...С Украиной уже такое было:

Байден проведёт первую встречу с лидерами пяти стран Центральной АзииОб этом говорится в заявлении его советника по национальной безопасности Джейка Салливана, передаёт ТАСС.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Надо срочно гнать гастеров из этих республик, а то им выдадут дежурные  5  млрд.долларов , и они нам тут забацают пострашнее майдана.
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12 час.
Nazim Ярмагомедов
На майдан в Киеве амеры выделили 5 млрд.баксов,в результате чего Крым стал нашим,вслед за ним и Новороссия поехала!
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12 час.
Алексей Горшков
Мне кажется,надо учитывать, что Средняя Азия была присоединена к Российской империи последней - уже позже даже Финляндии - естественно - МЕНЬШЕ ВСЕХ ИНТЕГРИРОВАНА !!! Конечно - в период СССР, а особенно в годы Великой Отечественной войны - интеграция шла семимильными шагами - НО РАЗЛИЧИЯ В МЕНТАЛИТЕТЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ !!! Ярчайший пример ВАЖНОСТИ МЕНТАЛИТЕТА - сравнение Украины и Белоруссии! Следует отметить разницу в менталитете &quot;австрийских&quot; (жителей территорий, ранее входивших в состав Австро-Венгерской империи) и &quot;российских&quot; (Российской) украинцев. Он совсем разный - &quot;российские&quot; украинцы,как и белорусы,даже западные, ВСЕ сформировали его ещё в Российской империи - потому и Майдан,слепленный по лекалам успешного украинского (проведённого во главе с потомками бывших подданных Австро-Венгрии), в Белоруссии НЕ ПРОШЁЛ, а восточноукраинские земли ВОССТАЛИ !!! Ещё не следует забывать,что среднеазиатские земли ИЗДАВНА - объект &quot;Большой Игры&quot; между нами и Великобританией, и позиции англосаксов там сильны ИСТОРИЧЕСКИ !!! А вот Казахстан - дело другое... Даже если опустить события начала прошлого года - &quot;мы его на помойке нашли&quot; - всё равно есть вопрос о, в основном, русском Северном Казахстане! Это же готовая Южноуральская Республика,полностью напоминающая ЛНР или ДНР ! Ещё в советское время мой одногруппник по университету из Северного Казахстана (украинец по национальности) говорил,что там живут много народов - русские,немцы,корейцы,татары - но вне зависимости от этноса все РУССКИМИ себя считают. Интересно,что немцы оттуда - не &quot;оказашились&quot;,а именно ОБРУСЕЛИ,и,даже в Германии сейчас проживая,считают себя РУССКИМИ !!! Казахи там - только приезжее начальство - но оно там долго и не задерживается - на других казахов меняется - так что ещё вопрос - кто кого &quot;оккупирует&quot;! Наверное с советских времён что-то и поменялось,но,наверное в целом и сейчас так! Быть русофобом - это раньше было модно и выгодно,а сейчас - просто ОПАСНО !!! К тому же географическое положение республик Средней Азии и Казахстана - В АККУРАТ между Россией и Китаем - для прозападных государств - ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ !!! Русофобия именно для целостности этих государств (а может - и для самогО СУЩЕСТВОВАНИЯ) - вообще СМЕРТЬ - ведь есть там и чисто русские районы,а,может и нерусское,но РУССКОЯЗЫЧНОЕ неместное население &quot;РАСПЫЛЕНО&quot; по всей стране! Я считаю,что проводить там русофобскую политику - ПЛЕВАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА !!!
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9 час.

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