Едьте, едьте предатели, вас там ждут ободрать как липку...С Украиной уже такое было:

Алексей Горшков

Мне кажется,надо учитывать, что Средняя Азия была присоединена к Российской империи последней - уже позже даже Финляндии - естественно - МЕНЬШЕ ВСЕХ ИНТЕГРИРОВАНА !!! Конечно - в период СССР, а особенно в годы Великой Отечественной войны - интеграция шла семимильными шагами - НО РАЗЛИЧИЯ В МЕНТАЛИТЕТЕ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬ !!! Ярчайший пример ВАЖНОСТИ МЕНТАЛИТЕТА - сравнение Украины и Белоруссии! Следует отметить разницу в менталитете "австрийских" (жителей территорий, ранее входивших в состав Австро-Венгерской империи) и "российских" (Российской) украинцев. Он совсем разный - "российские" украинцы,как и белорусы,даже западные, ВСЕ сформировали его ещё в Российской империи - потому и Майдан,слепленный по лекалам успешного украинского (проведённого во главе с потомками бывших подданных Австро-Венгрии), в Белоруссии НЕ ПРОШЁЛ, а восточноукраинские земли ВОССТАЛИ !!! Ещё не следует забывать,что среднеазиатские земли ИЗДАВНА - объект "Большой Игры" между нами и Великобританией, и позиции англосаксов там сильны ИСТОРИЧЕСКИ !!! А вот Казахстан - дело другое... Даже если опустить события начала прошлого года - "мы его на помойке нашли" - всё равно есть вопрос о, в основном, русском Северном Казахстане! Это же готовая Южноуральская Республика,полностью напоминающая ЛНР или ДНР ! Ещё в советское время мой одногруппник по университету из Северного Казахстана (украинец по национальности) говорил,что там живут много народов - русские,немцы,корейцы,татары - но вне зависимости от этноса все РУССКИМИ себя считают. Интересно,что немцы оттуда - не "оказашились",а именно ОБРУСЕЛИ,и,даже в Германии сейчас проживая,считают себя РУССКИМИ !!! Казахи там - только приезжее начальство - но оно там долго и не задерживается - на других казахов меняется - так что ещё вопрос - кто кого "оккупирует"! Наверное с советских времён что-то и поменялось,но,наверное в целом и сейчас так! Быть русофобом - это раньше было модно и выгодно,а сейчас - просто ОПАСНО !!! К тому же географическое положение республик Средней Азии и Казахстана - В АККУРАТ между Россией и Китаем - для прозападных государств - ХУЖЕ И НЕ ПРИДУМАЕШЬ !!! Русофобия именно для целостности этих государств (а может - и для самогО СУЩЕСТВОВАНИЯ) - вообще СМЕРТЬ - ведь есть там и чисто русские районы,а,может и нерусское,но РУССКОЯЗЫЧНОЕ неместное население "РАСПЫЛЕНО" по всей стране! Я считаю,что проводить там русофобскую политику - ПЛЕВАТЬ ПРОТИВ ВЕТРА !!!