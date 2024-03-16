Про уродов и людей: у звезды фильмов Балабанова выкрали деньги из рюкзака

Звезду театра и кино Сергея Маковецкого обокрали в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. Деятель театра вышел на прогулку, оставив рюкзак с деньгами на хранение, а когда вернулся, понял, что неизвестный обчистил его содержимое.
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