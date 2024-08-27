Шура раскрыл секрет оскандалившейся Глюк'оZы — родители упекли, куда собирались

Певец поделился последними новостями о состоянии коллеги. Наталья Ионова недавно осветлила брови Социальные сетиПевица Глюк'оZа в июле попала в громкий скандал на концерте в Красноярске, и с тех пор вокруг нее ходит немало слухов: обсуждают здоровье артистки и судачат о том, что у нее проблемы с запрещенными веществами.