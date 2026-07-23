"Проще купить импортное". Ректор АлтГУ объяснил, почему бизнес не хочет работать с учеными

Сергей Бочаров уверен, что внедрению отечественных технологий мешают недоверие предприятий, слабая защита интеллектуальной собственности и дефицит научных школ Российские предприятия не всегда готовы сотрудничать с отечественными учеными и вкладываться в разработки, результат которых нельзя получить сразу.