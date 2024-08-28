Как культурные центры и библиотеки Москвы помогают жителям ЛНР и ДНР

Уникальный груз поступает не только в читальни Донбасса, но и в интернаты Более 41,5 тысячи книг направили библиотеки и культурные центры Москвы в Луганскую и Донецкую народные республики с начала специальной военной операции.
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