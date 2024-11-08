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Половина жителей Алтая станут счастливее, если им повысят зарплату

Половина жителей Алтая станут счастливее, если им повысят зарплату

Кстати, накануне половина жителей края признались, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды 44% жителей Алтайского края станут счастливее, если им повысят зарплату, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.

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