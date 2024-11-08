Половина жителей Алтая станут счастливее, если им повысят зарплату

Кстати, накануне половина жителей края признались, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды 44% жителей Алтайского края станут счастливее, если им повысят зарплату, говорится в результатах совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.