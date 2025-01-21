Какой сигнал Западу дали Путин и Си Цзиньпин: полный разбор

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провел переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Беседа лидеров двух стран показала, что отношения между государствами остались на высоком уровне, а договоренности не изменились.
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