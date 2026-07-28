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Происшествия

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В Иркутске оперативники ликвидировали нелегальный канал связи

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью регионального главка МВД совместно с коллегами из УФСБ России по Иркутской области пресекли деятельность нелегального канала связи, который использовался для обеспечения работы телефонных мошенников.

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